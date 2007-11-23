Луценко сподівається на коаліцію до 13.55

Один з лідерів “Наша Україна – Народна самооборона”, народний депутат Юрій ЛУЦЕНКО сподівається, що до завершення оголошеної у Верховній Раді перерви (до 13.55) коаліція демократичних сил буде сформована.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам Ю.ЛУЦЕНКО повідомив, що у перерві, яка відбудеться для формування фракцій, відбудеться спільне засідання фракцій Ну-НС і БЮТ, на якому будуть зняті усі питання щодо угоди.

«Каменів, які перешкоджали б створенню коаліції, немає. Є дрібні камінці. Їх можна прибрати, можна не звернути увагу», - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.

Він розповів, що на рівні політрад двох блоків усі питання узгоджено. Водночас, за словами Ю.ЛУЦЕНКА, окремі народні депутати з обох політичних сил мають свої пропозиції, які мають бути обговорені і по яких має бути прийнято рішення.

«Зараз головуючий оголосив перерву для створення фракції і коаліції. Ми підемо й офіційно створимо фракцію. Ми уже офіційно прийняли рішення, і 72 члени НУ-НС підписали заяву про вступ у фракцію, навіть Івана Степановича (ПЛЮЩА – УНІАН) знайшли, і він написав заяву. Тепер наше питання – створити коаліцію», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він додав, що існує два варіанти: перший – після перерви буде оголошено лише про створення фракції; другий – буде оголошено «про створення фракції, про створення коаліції».

Говорячи про терміни обрання В.КИРИЛЕНКА на посаду голови парламенту, Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що після юридичного оформлення коаліції буде відкрито шлях до обрання спікера.

Він підтвердив інформацію, що вчора Президент України Віктор ЮЩЕНКО дійсно не висував кандидатуру В.КИРИЛЕНКА на посаду голови ВР, пропонуючи йому зосередитись на роботі по створенню єдиної партії. «Але фракція вирішила по-іншому», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада на зустрічі депутатів від НУ-НС з Президентом за висування кандидатури В.КИРИЛЕНКА на посаду спікера проголосувала переважна більшість із 72 представників блоку.