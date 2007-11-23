Матвієнко: Мороз зганьбив посаду

Народний депутат від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Анатолій МАТВІЄНКО заявляє, що сьогоднішній виступ голови Верховної Ради V скликання Олександра МОРОЗА про авантюрність позачергових виборів завдають удару по парламентаризму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, коментуючи виступ О.МОРОЗА на відкритті першої сесії ВР VI скликання.

Також А.МАТВІЄНКО вважає, що О.МОРОЗ своїми заявами зганьбив посаду голови Верховної Ради.

За словами народного депутата, колишній спікер у своєму виступі висловив власні образи.

«Він довів, що не може мати довіри ні у депутатів, ні у суспільства», - сказав А.МАТВІЄНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на відкритті першої сесії Верховної Ради VI скликання О.МОРОЗ заявив, що дострокові парламентські вибори були задумані як авантюра “лише для задоволення політиканських інтересів кількох осіб”.

Під час виступу О.МОРОЗА народні депутати від БЮТ та НУ-НС пішли з сесійної зали і повернулися, коли він закінчив виголошувати свою промову.