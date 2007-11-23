Тимошенко каже, що коаліція буде

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що демократична коаліція буде створена.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам вона підкреслила, що «коаліція буде».

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, спільне засідання фракцій БЮТ і «Нашої України – Народної самооборони” може відбутись і сьогодні, але, за її словами, це залежить від НУ-НС.

Водночас вона відмовилась коментувати ситуацію, що 8 членів НУ-НС досі не підписали коаліційну угоду.

Ю.ТИМОШЕНКО підтвердила, що фракції НУ-НС і БЮТ планують у вівторок, 27 листопада, прийти на засідання.

За її словами, перенесення засідання ВР на четвер, 29 листопада, «є порушенням закону і регламенту”. “І взагалі дивно, коли стільки проблем у країні, не збирають ВР – Партія регіонів практично відтягує початок сесії. Це, на мій погляд, виглядає по-антидержавницьки», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, головуюча сьогодні на засіданні ВР представник Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА оголосила, що наступне пленарне засідання відбудеться у четвер, 29 листопада.