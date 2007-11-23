Ющенко назвав Раду проблемою №1 у країні

Президент України Віктор ЮЩЕНКО констатує, що український парламент поки що залишається джерелом політичної нестабільності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «1+1».

Зокрема, говорячи про початок роботи нового парламенту, Президент наголосив на необхідності його стабільної діяльності. «Все суспільство починає розуміти - проблемою номер один у цій країні стає не макроекономіка, не соціальні стандарти, не речі, які стосуються тих чи інших галузевих моментів, а політична нестабільність», - відзначив В.ЮЩЕНКО. При цьому він підкреслив, що джерелом цієї нестабільності дотепер був і поки що, на жаль, залишається український парламент.

Крім того, у ході інтерв’ю йшлося про актуальність реформування вугільної галузі з огляду на аварію на шахті імені О. Ф. Засядька; вирішення з Росією питань, пов’язаних з катастрофою в Керченській протоці; відзначення 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років.

Перша частина інтерв’ю вийде в ефір «1+1» у суботу, 24 листопада, о 19.30, друга - в неділю, 25 листопада, о 19.30.