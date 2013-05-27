На Черкащині рибінспектор викрадав браконьєрські сітки і торгував рибою

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаської міжрайонної екологічної прокуратури, минулого тижня суд розглянув протокол, складений Черкаською міжрайонною екологічною прокуратурою стосовно держінспектора про вчинення адміністративного корупційного діяння, передбаченого ч.1 ст.172-2 КУпАП (порушення обмежень щодо використання службового становища). Було встановлено, що він у порушення вимог законодавства здійснював тралювання безгосподарських сіток на Кременчуцькому водосховищі Дніпра зі свіжовиловленою рибою. У подальшому, з метою особистого збагачення даний факт приховав, а вказану рибу привласнив.

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Рішенням суду державного інспектора піддано адміністративному стягненню у виді штрафу в розмірі 850 гривень з конфіскацією у дохід держави неправомірної вигоди.

Як повідомляв УНІАН, в квітні в акваторії Кременчуцького водосховища річки Дніпро працівники Черкаської міжрайонної екологічної прокуратури в районі с. Іркліїв Чорнобаївського району Черкаської області затримали браконьєрів, які спільно з інспектором Черкасирибоохорони незаконно ловили рибу сітками.