Шуфрич пропонує урізати майбутню зарплату Тимошенко

Нардеп від Партії регіонів Нестор Шуфрич пропонує парламентові обмежити зарплату прем`єра.

Як повідомляє Українська правда з посиланням на Лігу, у п`ятницю у Верховній Раді 6 скликання зареєстровано 4 законопроекти, автором яких є Шуфрич.

Це, зокрема, законопроекти: "Про державний нейтралітет України", "Про внесення змін у Закон "Про рекламу" (щодо переривання трансляций кіно і телефільмів рекламою і заборони рекламування тютюнових виробів і алкогольних напоїв)", "Про оплату праці прем`єр-міністра (щодо обмеження рівня заробітної плати до розміру десяти мінімальних заробітних плат)" і "Про внесення змін у закон "Про мови в Українській РСР".