Ющенко розповів, як може формуватися коаліція

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що у Верховній Раді VI скликання коаліція не буде формуватись на основі окремого членства депутатів, як це було у парламенті попереднього скликання.

Таку думку він висловив в інтерв’ю газеті “День” № 205 від 24 листопада.

“Ніколи не буде уже формування коаліції на базі таких відносин між фракціями, як це було вісім місяців тому”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, при формуванні коаліції не спрацює фактор “перекуповування” певної кількості депутатів. Президент нагадав, що до коаліції можуть входити лише фракції. “Це добра воля фракції одної, другої чи третьої, четвертої чи п’ятої — об’єднатись і створити більшість. І позиція будь-якого депутата в цьому контексті ролі ніякої не грає”, - сказав Президент.

За словами В.ЮЩЕНКА, результати виборів кожну сторону спонукають до діалогу. “Якщо ти не домовишся, у тебе буде дуже хитка модель, незалежно від того, де ти будеш”, - сказав він.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що Конституція України передбачає, що змінити фракцію, а разом з тим і формат коаліції через дії будь-якого депутата неможливо. “І це перша відповідь, тому ми говоримо про демократичну коаліцію”, - сказав глава держави.