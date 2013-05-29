ЗМІ: Вибори в Києві призначать на жовтень 2015 року

21:14, 29 травня 2013
Політика
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Конституційний суд виніс рішення про призначення виборів у Києві на жовтень 2015 року.

Вибори

Про це повідомили джерела "Української правди".

Згідно з інформацією, вибори мера та вибори до Київради відбудуться восени 2015 року.

Як відомо, Конституційний Суд у середу ухвалив рішення про дату виборів мера Києва і депутатів столичної міської ради. Своє рішення він планує оголосити у четвер о 15:00.

В кінці травня закінчується п'ятирічний термін повноважень мера Києва та депутатів міської ради столиці.

Верховна Рада не змогла ухвалити постанову про призначення місцевих виборів у Києві на 2 червня.

За нього не голосувала фракція Партії регіонів, яка заявила, що це питання потрібно розглядати після винесення рішення КС.

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