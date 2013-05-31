Азаров відбув до Мінська для участі в засідання Ради глав урядів СНД

Як передає кореспондент УНІАН програмою візиту Азарова запланована його зустріч з прем'єр-міністром Білорусі Михайлом М'ясниковичем.

Також Азаров після засідання Ради глав урядів СНД планує взяти участь у форумі ділових кіл країн-учасниць Єдиного Економічного Простору. Крім того, очікується, що в ході візиту Микола Азаров і голова Колегії Євразійської економічної комісії Віктор Христенко підпишуть меморандум про поглиблення взаємодії між Євразійською економічною комісією та Україною.

Підписання документа заплановано після закінчення засідання глав урядів СНД. Сьогодні ввечері Азаров повернеться до Києва.