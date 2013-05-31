Якби вибори мера Києва відбувалися у травні (опитування)

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг».

Так, якби вибори мера Києва відбувались у травні 2013 року, то 35,9% (серед тих, хто має наміри брати участь у виборах), підтримали б Віталія Кличка, 17,1% – Олександра Попова, понад 11% – Петра Порошенка. Більш як 5% виборців підтримали б Миколу Томенка, близько 4% – Андрія Іллєнка, близько 3% – Миколу Катеринчука, близько 2% – Анатолія Гриценка та Олега Ляшка. Ще близько 3% проголосували б за інших кандидатів, кожен шостий не визначився з вибором.

Порівняно з березнем 2013 року зросли рейтинги Кличка (з 31 до 36%), Порошенка (з 7 до 11%) та Катеринчука (з 1 до 3%). Натомість показники Попова погіршилися з 20 до 17%. Також зменшилась кількість респондентів, які не визначилися з вибором (з 25 до 15%). Як зазначають соціологи, у силу домінування в столиці опозиційних настроїв, розподіл невизначених відбувся на користь кандидатів, які в тій чи іншій мірі асоціюються з опозицією. Крім того, Попов частково втратив симпатиків на користь Порошенка, оскільки їх електорати досить схожі і орієнтовані передусім на старших людей. Водночас на молодь орієнтовані Кличко та Катеринчук.

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Жінки більше підтримують Катеринчука, Порошенка та Попова, також серед жінок більше «невизначених». У свою чергу, чоловіки більше підтримують Гриценка, Іллєнка та Кличка.

Якби вибори мера Києва відбувалися у два тури і до другого туру вийшли Попов та Кличко, то чверть опитаних (серед тих, які мають намір голосувати) підтримали б чинного керівника міста, понад 70% – лідера партії УДАР, близько 5% – не визначились.

Якби вибори мера Києва відбувалися у два тури і до другого туру вийшли Попов та Порошенко, то третина опитаних підтримали б чинного керівника міста, 57% – Порошенка, кожен десятий не визначився.

Якби вибори мера Києва відбувалися у два тури і до другого туру вийшли Попов та Катеринчук, то близько 40% опитаних підтримали б чинного керівника міста, 47% – лідера Європейської партії, 16% – не визначились.

Якби вибори Київради відбувалися сьогодні, то 24,7% (серед тих, хто має наміри брати участь у виборах), підтримали б УДАР, 14,2% – Батьківщину, 13,6% – «Свободу», майже 10% – Партію регіонів. Решту партій підтримують менше 5% виборців. Майже чверть не визначилися з вибором.

Порівняно з березнем 2013 року, найбільш значимо зросла підтримка лише «Свободи» (з 11 до 14%), дещо укріпилися «Батьківщина», Партія регіонів та КПУ. Також зросла підтримка Європейської партії. Позиції «УДАРу» майже не змінилися.

«УДАР» продовжує підтримувати переважно молодь, старших найбільше в структурі виборців Батьківщини та Партії регіонів, а також серед невизначених.

Чоловіки більше підтримують «Свободу» і «УДАР». Жінок більше серед «невизначених», а також серед прихильників Батьківщини та Партії регіонів.

*** Аудиторія дослідження: населення Києва віком від 18 років і старші. Вибіркова сукупність: 1002 респондентів. Метод дослідження: телефонне опитування, вибірка репрезентативна за віком, статтю та районами Києва.

Помилка репрезентативності дослідження (з ймовірністю 0,95): для значень, близьких до 50%, похибка становить не більше 3,1%; для значень, близьких до 30%, - не більше 2,8%, для значень, близьких до 10%, - не більше 2%.

Терміни проведення дослідження: 20-26 травня 2013 р.