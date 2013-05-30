Порошенко: Рішення КС щодо виборів у Києві порушує Конституцію

Про це йдеться у коментарі Порошенка, переданому агентству УНІАН.

Зокрема, Порошенко заявляє про три висновки, які можна зробити після сьогоднішнього рішення Конституційного Суду.

«По-перше, в черговий раз порушено Конституцію, а Конституційний Суд перетворився на інстанцію, яка системно використовуються владою для вирішення власних політичних цілей та ставить під загрозу демократичний та європейський розвиток України», - заявив політик.

«По-друге, ми маємо небезпечний прецедент узурпації влади. Незаконне продовження терміну повноважень влади під прикриттям нібито легітимних рішень, спрямовано на позбавлення людей права обирати собі владу», - наголосив депутат.

«По-третє, з 2 червня всі рішення Київської міської ради матимуть сумнівний характер», - підкреслив Порошенко і додав: «Відтепер двері перед добросовісними інвесторами зачиняються, а перед рейдерами, авантюристами та грабіжниками відкриваються. Адже всі рішення цієї влади може оскаржити будь-яка кваліфікована юридична компанія. При цьому дане рішення не має відношення до виборів мера Києва, так як попередній Київський голова подав достроково у відставку і на вибори міського голови рішення КС не поширюється».

В цілому він переконаний, що дане рішення Конституційного Суду є підґрунтям для початку боротьби за свої права. «Будь-які пасивні очікування спотворюють віру у перемогу. Не можна прагнути змін й не діяти, час для надій на те, що хтось можливо прийме правильне рішення - пройшов. Тепер все залежить від тих, хто здатен боротись, хто вміє перемагати», - наголосив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, вибори до місцевих рад, а також сільських, селищних і міських голів, обраних на позачергових виборах, відбудуться одночасно на всій території України в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень рад чи голів, обраних на чергових виборах 31 жовтня 2010 року. Таке рішення сьогодні оприлюднив Конституційний Суд України.

Нагадаємо, подання 48 народних депутатів про офіційне тлумачення ряду положень Конституції та закону про місцеві вибори, зокрема - про місцеві вибори в Києві, надійшло до Конституційного Суду в березні цього року.

Ініціатором звернення виступила Партія регіонів, яка відмовлялася голосувати у Верховній Раді за призначення виборів у столиці на червень 2013 року до висновків КС.

25 травня 2008 року у Києві відбулись позачергові вибори мера та депутатів міської ради. Київським міським головою став тодішній мер Леонід Черновецький.

Термін повноважень депутатів Київради, обраних у 2008 році, завершується наприкінці травня цього року.

Черновецький достроково склав свої повноваження ще 1 червня 2012 року. Його обов'язки виконує секретар Київради Галина Герега.

Лідери опозиції неодноразово заявляли, що блокуватимуть роботу Київради після 2 червня, оскільки цього дня, на їхню думку, завершується 5-річний термін повноважень міської ради.

Чергові місцеві вибори в Україні заплановані на останню неділю жовтня 2015 року.