Кличко: депутати від УДАРу у Київраді свої мандати можуть подарувати

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кличко заявив на прес-конференції.

Він зазначив: «Депутати нашої фракції в Київраді заявлять про припинення своїх повноважень. Ми не будемо брати участь у діяльності нелегітимного органу”.

На уточнююче запитання журналістів, чи йдеться про складення депутатських мандатів, Кличко відповів: “Ми можемо їх покласти, ми можемо їх подарувати, ми можемо з ними зробити все, що завгодно — ці мандати вже нелегітимні”.

Кличко наголосив, що депутати фракції не будуть брати участі в роботі нелегітимної ради.

Він підкреслив, що з 3 червня Київська міська рада буде нелегітимною і всі її рішення “не будуть мати юридичної сили”.

Кличко підкреслив, що фракція “УДАР” у Верховній Раді України наполягатиме на тому, щоб провести вибори мера Києва та Київської міської ради восени 2013 року.

За його словами, якщо цього не відбудеться, то “ми будемо оскаржувати в суді бездіяльність Верховної Ради”,

На тему: Київська Батьківщина вирішила обнулити списки в Київраді

Як повідомляв УНІАН, Київська партійна організація «ВО «Батьківщина» звернеться до Київської міської територіальної виборчої комісії з вимогою скасувати рішення про реєстрацію кандидатів у депутати Київської міської ради у багатомандатному виборчому окрузі. Відповідне рішення було ухвалено сьогодні делегатами ІІІ етапу X конференції парторганізації.