Кандидат від ПР у Василькові просить «не перетворювати вибори на фарс»

Кандидат на посаду Васильківського міського голови від Партії регіонів Володимир Сабадаш заявляє про ведення агітації у день голосування.

Про це повідомляє прес-служба Партії регіонів.

«На жаль, сьогодні деякі кандидати на посаду міського голови Василькова намагаються перетворити виборчі перегони на ярмарок чуток і провокацій. Прикро, що своїми діями вони нехтують демократичними принципами і порушують виборче законодавство. Сьогодні, в день, коли заборонена агітація, роздають агітаційні матеріали», - зазначається у повідомленні.

Також наголошується, що по даному факту направлено відповідну заяву у правоохоронні органи. «Ми закликаємо всіх учасників виборчих перегонів не перетворювати вибори на фарс і не розбурхувати людей. Вимагаємо суворого дотримання виборчого законодавства, толерантності один до одного, загальними зусиллями забезпечити демократичність і прозорість процесу волевиявлення громадян, незалежно від партійної приналежності сприяти недопущенню правопорушень у день голосування», - заявляють у прес-службі.