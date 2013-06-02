Кандидат від ПР у Василькові просить «не перетворювати вибори на фарс»
Кандидат у мери Василькова від Партії регіонів Сабадаш заявляє про факт ведення агітації у день голосування
Кандидат на посаду Васильківського міського голови від Партії регіонів Володимир Сабадаш заявляє про ведення агітації у день голосування.
Про це повідомляє прес-служба Партії регіонів.
«На жаль, сьогодні деякі кандидати на посаду міського голови Василькова намагаються перетворити виборчі перегони на ярмарок чуток і провокацій. Прикро, що своїми діями вони нехтують демократичними принципами і порушують виборче законодавство. Сьогодні, в день, коли заборонена агітація, роздають агітаційні матеріали», - зазначається у повідомленні.
Також наголошується, що по даному факту направлено відповідну заяву у правоохоронні органи. «Ми закликаємо всіх учасників виборчих перегонів не перетворювати вибори на фарс і не розбурхувати людей. Вимагаємо суворого дотримання виборчого законодавства, толерантності один до одного, загальними зусиллями забезпечити демократичність і прозорість процесу волевиявлення громадян, незалежно від партійної приналежності сприяти недопущенню правопорушень у день голосування», - заявляють у прес-службі.