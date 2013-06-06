Янукович: Євроінтеграція є найважливішим пріоритетом України

Про це йдеться у щорічному посланні Президента України Віктора Януковича до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України, текст якого розміщено на офіційному сайті глави держави.

«Сьогодні Україна, яка визначилася зі стратегічними орієнтирами свого розвитку та кінцевою метою європейської інтеграції, розглядає участь у реалізації Європейського проекту з його орієнтованістю на безпеку та процвітання всієї Європи як найважливіший зовнішньополітичний пріоритет», - йдеться у посланні.

Президент наголошує, що Україна є важливим учасником цього процесу, і що участь України в такому масштабному проекті, як Об’єднана Європа, є джерелом очевидних позитивів.

Водночас, зазначає глава держави, особливу увагу тут привертають взаємовигідні можливості, що утворюються внаслідок паралельного поглиблення зв’язків України з потужними економіками євразійського та азіатського простору.

«Саме український майданчик може стати додатковою платформою для посилення партнерства між ЄС та азійськими країнами, що динамічно розвиваються», - наголошує він.

Янукович підкреслив, що протягом 2012 р. європейська інтеграція залишалася орієнтиром і системоутворювальним чинником для реалізації стратегічних завдань розвитку України й нині складає два взаємопов’язані виміри: укладання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, яка передбачатиме створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, та реалізацію комплексної програми внутрішніх перетворень і модернізації в усіх сферах політичного, економічного та соціального життя держави.

«Угода про асоціацію України з ЄС уже парафована сторонами, і ми сподіваємося на її підписання під час Вільнюського саміту «Східного партнерства» наприкінці 2013 року», - зазначив Президент.