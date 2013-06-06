Янукович у письмовій формі звернувся із посланням до Верховної Ради

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, Мірошниченко сказав: "Сьогодні народні депутати України отримують примірник щорічного послання Президента України до Верховної Ради «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році».

Він підкреслив, що роль послання суттєво зросла, оскільки після прийняття у травні минулого року системних змін до Бюджетного кодексу, законів про Кабінет міністрів, про центральні органи виконавчої влади, про місцеві державні адміністрації та інших послання стало базою для бюджетного процесу, формування порядку денного законотворчої роботи, планування роботи уряду, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, стратегічним орієнтиром для країни та суспільства.

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"Головну увагу в посланні приділено питанням розвитку економіки, бюджетної політики, гуманізації суспільного життя, соціальної політики, реформування влади, європейській інтеграції. Глава держави представив бачення середньострокових перспектив розвитку країни. Ключовим завданням є об’єднання зусиль усіх гілок влади, усього суспільства для подолання наслідків глобальної економічної кризи, реалізації соціальних ініціатив Президента України", – наголосив Мірошниченко.

Коментуючи те, що послання Президента надається народним депутатам у письмовому вигляді, Мірошниченко зазначив, що така практика вже використовувалась минулого року.

Також представник Президента нагадав, що Янукович перебуває зараз з офіційним візитом у Республіці Сербія, де представляє інтереси України на міжнародному рівні.

Як передає кореспондент УНІАН, текст послання Президента роздано народним депутатам. На робочих місцях усіх депутатів у сесійній залі ВР лежать примірники послання.