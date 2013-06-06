«Свобода» і КПУ про щось радяться у сесійній залі

Представники фракцій “Свобода” та КПУ проводять наради у сесійній залі Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати зібралися біля своїх робочих місць та спілкуються зі своїми лідерами Олегом Тягнибоком та Петром Симоненком.

Водночас представники інших фракцій частково розійшлися після оголошення головою ВР Володимиром Рибаком про закриття вечірнього засідання парламенту.

Крім того, деякі депутати від опозиції продовжують стояти біля трибуни ВР.