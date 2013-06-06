Засідання Ради закрили: 226 голосів немає

16:31, 06 червня 2013
Політика
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Голова Верховної Ради Володимир Рибак оголосив про закриття вечірнього засідання парламенту.

Рибак оголосив про закриття засідання

Як передає кореспондент УНІАН, спікер сказав про це під час того, як у ВР відбувалися сутички між депутатами з провладних фракцій та опозиції під час розгляду питання про обрання суддів.

Проводячи засідання ВР з місця для гостей, через те, що опозиція заблокувала трибуну і президію, Рибак оголосов про закриття засідання після того, як більшість не змогла набрати 226 голосів для голосування.

"Голосів немає. Я закриваю засідання", - сказав Рибак своїм колегам.

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Після оголошення Рибака про закриття вечірнього засідання між депутатами знову сталася невелика штовханина.

Рибак покликав керівників фракцій до свого кабінету на нараду.

Наразі депутати розходяться по сесійній залі.

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