Рибак назвав імена ще двох «тушок» із Батьківщини
16:17, 06 червня 2013Політика
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Двоє народних депутатів України із фракції Батьківщина написали заяви про вихід із фракції.
Рибак розповів про нових тушок
Голова Верховної Ради України Володимир Рибак оголосив про вихід із фракції «Батьківщина» народних депутатів Володимира Купчака (обраний в окрузі № 84 в Івано-Франківській області) та В’ячеслава Кутового (обраний в окрузі № 95 у Київській області).
Як передає кореспондент УНІАН, про це Рибак повідомив на засіданні парламенту.
Після оприлюднення відповідних заяв депутатів Рибак сказав: “Ось до чого доводять ваші блокування”.
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