Рибак назвав імена ще двох «тушок» із Батьківщини

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак оголосив про вихід із фракції «Батьківщина» народних депутатів Володимира Купчака (обраний в окрузі № 84 в Івано-Франківській області) та В’ячеслава Кутового (обраний в окрузі № 95 у Київській області).

Як передає кореспондент УНІАН, про це Рибак повідомив на засіданні парламенту.

Після оприлюднення відповідних заяв депутатів Рибак сказав: “Ось до чого доводять ваші блокування”.