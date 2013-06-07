Турчинов: Об’єднання Батьківщини та Фронту змін відбудеться наступного тижня

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив один з лідерів фракції “Батьківщина” Олександр Турчинов під час брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів.

“Я маю переконання, що саме наступного тижня відбудеться наступний з’їзд. Форс-мажорів я в усякому разі не передбачаю”, - сказав він.

На тему: ЗМІ: «Фронт змін» і «Батьківщина» хочуть об'єднатися до червня

Турчинов висловив сподівання, що на цьому з’їзді буде схвалено рішення щодо об’єднання в лавах партії “Батьківщина” партії «Реформи і порядок», партії “Фронт Змін” та інших партійних, політичних діячів та політиків.

Водночас, за його словами, наразі з’являється велика кількість анонімних листів, несправжніх заяв, відбуваються спекуляції. “По адресам електронним наших партійних осередків розсилається спам, звернення до партійців проти об’єднання. Зміст усіх цих звернень, усіх цих анонімних листів, усіх заяв так званих прихильників Тимошенко чи якихось ветеранів, чи когось іншого - часто взагалі не підписуються, анонімні листи. Коли ви почитаєте зміст - він дуже схожий. Зрозуміло, що його пишуть в одному місці. Це місце - Адміністрація Президента”, - сказав Турчинов.