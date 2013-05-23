ЗМІ: «Фронт змін» і «Батьківщина» хочуть об'єднатися до червня

З'їзди політичних сил намічені на червень. Лідери інших партій об'єднаної опозиції, які обіцяли перед парламентськими виборами поповнити ряди "Батьківщини", поки не поспішають виконувати домовленості, повідомляє Комерсант-Україна.

Про погодження "базових питань" об'єднання "Фронту змін" з партією "Батьківщина" Арсеній Яценюк оголосив журналістам у перерві вчорашнього засідання Верховної ради. "Об'єднанню ніщо не заважає, навпаки - йде дуже продуктивний робочий процес, і він обов'язково найближчим часом завершиться об'єднанням", - заявив Яценюк.

Він додав, що нещодавно отримав листа від глави партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко, в якому були узгоджені "всі базові питання" майбутнього злиття.

Нагадаємо, обіцянку об'єднати партії лідери семи політичних сил ("Батьківщина", "Фронт змін", "Народна самооборона", "Реформи і порядок", "За Україну!", Народний рух України і "Громадянська позиція") дали напередодні парламентських виборів 2012 року, коли оголосили про створення об'єднаної опозиції "Батьківщина". А лідер партії "Реформи і порядок" (ПРП) народний депутат Сергій Соболєв навіть підписав з першим заступником голови партії "Батьківщина" Олександром Турчиновим окрему угоду про проведення спільного об'єднавчого з'їзду двох партій після торішніх парламентських виборів.

"Переговори (про об'єднання" Фронту змін "і" Батьківщини ". - Ред.) Знаходяться на завершальній стадії. Ми готуємо з'їзд" Батьківщини ", на базі якої відбудеться об'єднання", - поділився з подробицями заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Пашинський. - Найімовірніше, ми завершимо цей процес в червні ". За його словами, на даний момент" залишилося узгодити ряд юридичних та організаційно-правових питань "." Політична домовленість повинна бути легалізована шляхом організаційно-правового рішення з'їзду, - заявив пан Пашинський. - Найбільш вірогідний варіант - проведення ліквідаційного з'їзду ("Фронту змін". - ред.) і рекомендація членам партії вступити до лав "Батьківщини" ".