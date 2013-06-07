У Кремлі назвали чутками розмови про те, що Путін незабаром одружиться

В інтерв'ю радіостанції "Эхо Москви" він негативно відповів на питання, чи з'явилася у глави держави якась інша жінка. "Ні, це не так", - сказав Пєсков.

Прес-секретар також зазначив, що рішення Путіних про розлучення було обопільним. "Знову ж таки, я пропоную звернутися до слів Володимира Володимировича та Людмили Олександрівни. Все інше - це з серії пліток, чуток і домислів. Зовсім не важко подивитися на робочий графік Путіна. І ви зрозумієте, що його життя - напевно, на жаль - жодним чином не пов'язане ні з якими сімейними відносинами, воно пов'язана тільки з тими обов'язками, з тією відповідальністю, яку він несе як глава держави ", - сказав він.

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Відповідаючи на уточнююче питання, чи варто чекати президентського весілля, Пєсков зауважив: "Я не думаю, що подібна відповідь входить в обов'язки прес-секретаря. Але я можу вам з упевненістю сказати, що все це відноситься скоріше до категорії чуток і пересудів ".

У четвер ввечері президент РФ з дружиною побували на балеті "Есмеральда" в Державному Кремлівському палаці. Трохи пізніше в телеінтерв'ю вони оголосили, що вирішили розлучитися після майже 30-річного шлюбу. Людмила Путіна пояснила їх розлучення тим, що через посаду президента вони з чоловіком практично не бачаться.

РІА "Новости"