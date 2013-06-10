Яценюк вже знає, про що говоритиме з Януковичем під час зустрічі

Рішення про формат зустрічі із Президентом Віктором Януковичем буде прийматися лідерами трьох опозиційних парламентських фракцій.

На тему: Янукович готовий зустрітися з лідерами фракцій ВР

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це заявив голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.

На цій зустрічі, вважає він, мають бути порушені три питання.

Перше з них, за словами Яценюка, – це виконання критеріїв, необхідних для підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом: звільнення екс-прем’єра Юлії Тимошенко, прийняття рішень щодо одночасного призначення виборів у п’яти проблемних округах та місті Києві разом із іншими достроковими виборами на 27 жовтня, щодо діяльності ЦВК і негайне внесення урядом до парламенту нового закону про прокуратуру.

«Загрозливі макроекономічні показники та критичний стан державних фінансів, а також жахлива корупція повинні стати другим пунктом розмови з Президентом Януковичем», - підкреслив Яценюк.

Третє питання, за його словами, - «Янукович має припинити тиск на опозицію через правоохоронну систему та «скуповування» народних депутатів».

«Ми готові змінити свій графік на поточний тиждень, окрім запланованої зустрічі із виборцями в рамках акції «Вставай, Україно» в Миколаєві, яка відбудеться о 17.00 в четвер, 13 червня», - наголосив Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 червня, Президент Янукович під час зустрічі з головою Верховної Ради України Володимиром Рибаком висловив готовність цього тижня зустрітися з лідерами парламентських фракцій. За інформацією прес-служби ВР, Янукович зазначив, що він готовий внести міни до свого робочого графіку на поточний тиждень.