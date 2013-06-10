Янукович готовий зустрітися з лідерами фракцій ВР

Про це він сказав під час зустрічі з головою Верховної Ради України Володимиром Рибаком, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

На тему: Яценюк: Рибак пообіцяв поговорити з Януковичем про виступ у парламенті

Президент дав згоду на проведення зустрічі за участю лідерів парламентських фракцій. Янукович зазначив, що він готовий внести зміни до свого робочого графіку на поточний тиждень, враховуючи важливість зустрічі, що запропонована Рибаком.

7 червня в інтерв’ю телеканалу «Рада» Рибак заявив про намір звернутися до Президента із пропозицією провести зустріч глави держави з лідерами фракцій для обговорення поточної ситуації у парламенті.