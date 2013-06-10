У «Свободі» пропонують вилучити термін «Велика Вітчизняна війна»

Як ідеться у розміщеному на сайті ВР проекті постанови, пропонується ухвалити рішення про те, що термін «Велика Вітчизняна війна» є таким, що не відповідає історичній правді, суперечить європейським підходам до оцінки Другої світової війни, провокує непорозуміння та конфлікти в українському суспільстві.

Відповідно, пропонується рекомендувати Президенту України, Кабінету міністрів, центральним органам виконавчої влади, місцевим державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування внести зміни до відповідних нормативно-правових актів, вилучивши з них термін «Велика Вітчизняна війна».

Крім того, Міністерству освіти і науки України пропонується рекомендувати вилучення терміну «Велика Вітчизняна війна» з навчальної літератури (підручників, посібників, рекомендованих міністерством видань) для середніх загальноосвітніх шкіл та вищих навчальних закладів.