Опозиція восени ще раз спробує відставити Азарова

Про це в ефірі програми«Свобода слова» на телеканалі ICTV заявила народний депутат від «УДАРу» Ірина Геращенко, повідомляє прес-служба партії.

«У вересні місяці три опозиційні сили першим поданням внесуть подання про відставку уряду, який тероризує країну вже три з половиною роки», - сказала Геращенко.

Ірина Геращенко також запевнила, що «УДАР» зробить все, щоб змусити владу підписати Угоду про асоціацію з ЄС цьогоріч.

«Підписання угоди про Асоціацію – це буде виграш України. Кожен українець зможе отримати не лише відкриті кордони, не лише право на соціальні стандарти Європейського Союзу, а наша країна стане в перспективі частиною єдиної європейської сім'ї»,- сказала народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня Верховна Рада не підтримала ініційований опозицією проект постанови «Про відповідальність Кабінету міністрів України». За те рішення проголосувало лише 190 (при необхідних 226 – УНІАН) із 362 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

З фракції Партії регіонів за відставку уряду не голосував жоден депутат. З фракції «Батьківщина» - «за» проголосували 88 із 95 членів фракції, «УДАР» - «за» 35 із 42-х, КПУ – «за» 21 із 32 депутатів, позафракційні - 10 із 32-х. Фракція ВО «Свобода» голосувала за відставку уряду у повному складі – 36 депутатів.

Як відомо, згідно з законодавством, резолюція недовіри Кабінету міністрів України вважається прийнятою, якщо за це проголосувала більшість від конституційного складу Верховної Ради.

Прийняття Верховною Радою резолюції недовіри Кабміну має наслідком відставку всього складу уряду.

Питання про відповідальність Кабміну не може розглядатися Верховною Радою більше ніж один раз протягом чергової сесії, а також протягом року після схвалення Програми діяльності Кабінету міністрів України.