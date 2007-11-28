ПР відважилася на переговори щодо спікера Верховної Ради?

Тимчасова президія Верховної Ради України сьогодні ввечері остаточно узгодить позицію з питання обрання керівництва парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр Дмитро ТАБАЧНИК сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Представники Партії регіонів працюють у складі підготовчої групи, яку очолює Раїса БОГАТИРЬОВА – зараз це тимчасова президія. Сьогодні вони до вечора остаточно узгодять позицію, і лише після цього можна буде говорити про те, кого підтримуватиме Партія регіонів», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Водночас віце-прем`єр не уточнив, з якими політичними силами ПР має намір вести переговори щодо узгодження кандидатури на посаду голови ВР. «Буде узгоджено з тими політичними силами, які зможуть забезпечити більшість голосів, достатню для обрання керівника ВР», - підкреслив він.