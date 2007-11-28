У НУ-НС дивуються, чому Ющенко досі не звільнив Балогу

Народний депутат, член фракції НУ-НС Олесь ДОНІЙ не виключає створення у парламенті ситуативної коаліції з метою недопущення лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО до посади прем’єр-міністра та у зв`язку зі зростанням її рейтингу як одного із можливих кандидатів на пост Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні під час круглого столу «Тактика і стратегія блоку НУ-НС у Верховній Раді 6-го скликання».

За словами О.ДОНІЯ, на сьогодні дії непідписантів коаліційної угоди пов’язують з безпосереднім впливом на них глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ. «Якщо глава Секретаріату Президента спеціально торпедує коаліцію і якщо така його поведінка не прийнятна для його шефа Віктора ЮЩЕНКА, то чому глава держави не звільняє його?», - спитав він.

Як сказав О.ДОНІЙ, у зв’язку з останніми подіями все більше набирає обертів ситуація по створенню неформальної коаліції між Секретаріатом Президента і Партією регіонів.

За словами депутата, робиться усе можливе, аби саме компромісна фігура для Секретаріату Президента і Партії регіонів зайняла посаду голови Верховної Ради.

Крім того, сказав він, робиться усе можливе, аби існував безкоаліційний варіант.

О.ДОНІЙ нагадав, що згідно із Конституцією протягом року після проведення дострокових виборів не можна оголосити ще одні вибори.

Крім того, ситуація ще з одними виборами, за його словами, не вигідна як Секретаріату Президента, так і Партії регіонів. «Така ситуація не влаштовує таку неформальну коаліцію, і все робиться для того, щоб послабити позиції Юлії ТИМОШЕНКО як імовірного кандидата у Президенти», - сказав О.ДОНІЙ.