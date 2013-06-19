Фонд держмайна продасть Одеський припортовий завод і Турбоатом

Про це йдеться в єдиному плані-графіку продажу в 2013 році об'єктів груп В, Г, затвердженому наказом ФДМУ від 12 червня і розміщеному на сайті відомства.

У червні ФДМУ планує оголосити приватизаційні конкурси з продажу 92,75% акцій "Сумихімпрому" і 93,055% акцій Дніпродзержинської ТЕЦ.

Нагадаємо, Фонд держмайна відповідно до плану-графіка продажу в 2013 році планує в серпні оголосити приватизаційний конкурс із продажу 60,77% акцій «Донбасенерго», у вересні - з продажу 60,8% акцій Макіївського метзаводу, 55,77% акцій Сєверодонецького приладобудівного заводу, 51,03% акцій Полтавського заводу газорозрядних ламп, 50,9% «Тернопільобленерго», 75% «Волиньобленерго», 60,2% «Запоріжжжяобленерго», 60,001% «Харківобленерго», 65,009% «Хмельницькобленерго», 65% «Миколаївобленерго». У жовтні ФДМУ планує виставити на продаж 90,8% акцій «Азовкабель», у листопаді - 50% акцій «Луганських акумуляторів», у грудні - 25% акцій Чернігівського заводу радіоприладів.

Відповідно до затвердженого плану-графіка, в серпні планується виставити на біржах по 5% «Харківобленерго», «Хмельницькобленерго» і «Миколаївобленерго», у вересні - 46% акцій «Черкасиобленерго», в грудні - по 25% акцій «Одесаобленерго» і «Сумиобленерго».

Довідка УНІАН. ВАТ “Одеський припортовий завод” (м. Южний, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду й третій – за випуском азотних добрив в Україні. Підприємство також здійснює перевантаження хімічної продукції, що надходить із країн СНД, на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування й перевантаження аміаку.

Компанія «Турбоатом» виробляє парові турбіни для ТЕС і АЕС, гідротурбіни для ГЕС, газові турбіни для ТЕС. Виробництво турбін здійснюється за замкнутим циклом: від проектно-конструкторських і науково-дослідних робіт до виготовлення, складання, випробування турбін і відвантаження. До структури «Турбоатома» входять два спеціальні конструкторські бюро, технологічні підрозділи, науково-дослідні лабораторії, заготівельна база, механообробне виробництво, випробування енергетичного обладнання. Управління державною частиною акцій ВАТ «Турбоатом» здійснює Фонд державного майна України, якому належить 75,22% акцій компанії.