У НУ-НС вже готові віддати крісло спікера Литвину

Народний депутат, член фракції НУ-НС Ксенія ЛЯПІНА не виключає залучення до формування коаліції Блоку Литвина, якщо БЮТ і НУ-НС не можуть створити коаліцію своїми силами, і не виключає обрання Володимира ЛИТВИНА спікером за умови створення коаліції з трьох сил.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку вона висловила сьогодні в інтерв`ю журналістам.

К.ЛЯПІНА зазначила, що це питання запропонує для обговорення сьогодні на засіданні народних депутатів від партії «Наша Україна», яке почнеться о 16.00.

За словами К.ЛЯПІНОЇ, вона звертатиметься до своїх колег з проханням не брати участі в обранні голови Верховної Ради, якщо це питання розглядатиметься парламентом до формування коаліції.

При цьому, зазначила вона, якщо БЮТ і НУ-НС удвох не зможуть створити коаліцію, то до цього процесу необхідно залучити Блок Литвина. «Якщо це треба зробити ціною спікерства ЛИТВИНА, то, може, нам варто заплатити цю ціну за коаліцію з трьох», - сказала К.ЛЯПІНА.