ВР оприлюднила робочий переклад угоди про асоціацію з ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, угода передбачає створення асоціації між Україною та ЄС.

Її основними цілями визнані сприяння зближенню сторін, грунтуючись на спільних цінностях; посилення політичного діалогу; зміцнення миру та стабільності в регіоні; посилення економічних та торговельних відносин; посилення у сфері юстиції, свободи та безпеки з метою забезпечення верховенства права та поваги до прав людини і основоположних свобод.

Передбачається, що угода буде укладена на необмежений термін.

Загалом, угода складається з 486 статей та додатків до неї.

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Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС розпочали переговори про угоду про асоціацію у 2007 році, а про зону вільної торгівлі, яка є складовою угоди про асоціацію — у 2008 році.

Наприкінці 2011 року сторони заявили про завершення переговорів, а 30 березня 2012 року парафували угоду.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки по Україні, в яких зазначила, що готова підписати угоду про асоціацію з Україною до Вільнюського саміту “Східного партнерства”, запланованого на кінець листопада цього року за умови прогресу України в питаннях зміни виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя та продовженні реформ в рамках Порядку денного асоціації.