Ще одна частина НУ-НС висунула свої претензії до програми демкоаліції

Лідер Української народної партії, народний депутат від НУ-НС Юрій КОСТЕНКО заявляє, що до кінця цього тижня буде остаточно погоджена Програма демократичної коаліції, її склад та перспективи формування спільного уряду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, про це він сказав в ефірі одного з телеканалів.

Ю.КОСТЕНКО наголосив, що «сьогодні не існує питань щодо створення демкоаліції, існують питання до Програми коаліції».

При цьому він підкреслив, що «УНП наполягає на внесенні до Програми коаліції положень, які забезпечують максимальне дотримання національного інтересу – зокрема, подача до кінця року заявки на вступ до НАТО та вступ до ЄС за вісім років, визнання втрачених заощаджень українців в "Ощадбанку" СРСР державним боргом Росії перед Україною, забезпечення вимог законодавства щодо функціонування української мови як єдиної державної, "реставрація" української історії, проведення люстрації».

Разом з тим лідер УНП вважає "неможливою" коаліцію НУ-НС з Партією регіонів, оскільки «з точки зору програми Блоку для НУ-НС є абсолютно неприйнятним підпорядкування українських національних інтересів Росії».