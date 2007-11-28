Карасьов стверджує, що все вперлося в Кириленка

У разі, якщо кандидат на посаду голови Верховної Ради В’ячеслав КИРИЛЕНКО зніме свою кандидатуру, угода про створення демократичної коаліції може бути підписана вже завтра.

Таку думку висловив директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ сьогодні під час круглого столу «Тактика і стратегія блоку НУ-НС у ВР VІ скликання».

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «якщо сьогодні відбудеться зустріч Президента і КИРИЛЕНКА, і КИРИЛЕНКО візьме самовідвід, то коаліція БЮТ і НУ-НС відбудеться».

Як вважає В.КАРАСЬОВ, відмова 7 членів НУ-НС підписати коаліційну угоду полягає саме в несприйнятті фігури В.КИРИЛЕНКА. «Вони хочуть, щоб був не спікер коаліції, а спікер усього парламенту», - сказав експерт.