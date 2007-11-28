Ющенко проситиме Кириленка відійти вбік?

Член фракції НУ-НС Микола ОНІЩУК не виключає, що сьогоднішня зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА та лідера фракції НУ-НС В’ячеслава КИРИЛЕНКА дозволить вирішити ситуацію навколо підписання угоди про створення демократичної коаліції.

Зокрема, у коментарі УНІАН М.ОНІЩУК розповів, що, наскільки йому відомо, на сьогодні заплановано зустріч В.ЮЩЕНКА та В.КИРИЛЕНКА.

«Можливо, вона вичерпає потребу зустрічі Президента з тими (депутатами), які поки що не підписали угоду», - підкреслив М.ОНІЩУК.

Він наголосив на словах «поки що», зауваживши, що кожен народний депутат відповідно до Конституції має 30 днів для того, щоб визначитись, чи приєднуватиметься він до коаліції.

Також М.ОНІЩУК підтвердив свою участь у засіданні депутатської групи від партії "Наша Україна".