Олесь Довгий заявляє, що його батько за кордон не виїжджав

Заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ наголошує, що його батько, народний депутат України, член «Нашої України» Станіслав ДОВГИЙ був, є і залишається у команді Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, О.ДОВГИЙ вважає, що низка «крикунів» шляхом розповсюдження публічної дезінформації вдалися до відвертих маніпуляцій з метою тиску на його батька. «Я неодноразово наголошував, що вдячний своєму батькові – Станіславу ДОВГОМУ – за те, що він завжди демонструє повагу та не втручається у моє політичне життя. У свою чергу, я не маю морального права втручатися в його. Я переконаний, що позиція Станіслава ДОВГОГО щодо коаліційної угоди жодним чином не пов’язана з питаннями столиці. Мій батько – досвідчений державний діяч, мудра людина і патріот. Інтереси держави він ставить вище будь-яких політичних амбіцій і тим паче емоцій», - наголосив О.ДОВГИЙ.

Секретар Київради зазначив, що С.ДОВГИЙ має власне бачення діяльності парламенту та вертикалі влади, за що його цінують у команді. «Звичайно, інколи це бачення може не співпадати з позицією тих, хто витратився на останніх парламентських виборах на конкретні політичні проекти (і цим пишається) і нині хоче швидко «відбити» витрачені кошти», - підкреслив секретар Київради.

О.ДОВГИЙ також додав, що "зараз його батько перебуває в Україні, та закликав представників ЗМІ не поширювати стосовно нього особисто і членів його родини провокаційні заяви безвідповідальних політиків, які базуються на неперевіреній інформації", йдеться у повідомленні прес-служби Київради.