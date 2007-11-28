Симоненко бачив, як ”коаліційна коза” повернулася до Верховної Ради
До кінця тижня коаліції не буде?
Лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО переконаний, що до кінця цього тижня не вдасться сформувати коаліцію.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі КПУ.
“Ніякої коаліції, ні “помаранчевої”, ні “ширки” - ні завтра, ні післязавтра не буде”, - сказав П.СИМОНЕНКО.
За його словами, сьогодні, “коли активізувався процес парламентських бізнес-міграцій “бютівців” та “нунсівців” в пошуках найвигідніших умов повернення та примноження вкладених у вибори коштів очікувати створення парламентської коаліції не доводиться”.
“Тим більше цього очікувати марно, бо ситуація політичної нестабільності і хаосу особливо вигідна потужному капіталу: відомо, як говорить народна мудрість, у мутній воді легше рибку ловити”, - наголосив лідер КПУ.
П.СИМОНЕНКО підкреслив, що нічого нового та непередбачуваного не відбувається – відбувається звичайнісінький римейк 2006 року, коли “помаранчеві” три місяці водили по Верховній Раді “коаліційну козу”.
При цьому, за його словами, якщо тоді була можливість створити іншу коаліцію – антикризову, а потім національної єдності, що і було зроблено за нашою ініціативою, то сьогодні працездатна Верховна Рада олігархам і Президенту не потрібна. “Для “дерибану” залишків державного майна, для “дерибану” землі, мораторій на продаж якої закінчується у цьому році, їм значно вигідніше мати напівлегітимний уряд з приставкою в.о. та керований у ручному режимі парламент, який буде ситуативною більшістю приймати закони на користь потужного бізнесу, а не простих людей”, - наголосив П. СИМОНЕНКО.
Він переконаний, що така ситуація, коли відсутня дієздатна законодавча влада, коли виконавча влада “сидить на валізах”, коли судова система, силові структури і голови держадміністрацій підпорядковані виключно одній особі – Президенту В.ЮЩЕНКУ, така ситуація загрожує скасуванням політичної реформи та встановленням президентської диктатури, загрожує остаточною втратою будь-якого економічного і політичного суверенітету України.
“Ця ситуація загрожує простим людям: українцям всіх національностей, віросповідань і світоглядів, різким зростанням цін і тарифів, погіршенням умов життя до рівня країн не те що третього – а якогось четвертого світу”, - сказав лідер КПУ.