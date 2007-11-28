Симоненко бачив, як ”коаліційна коза” повернулася до Верховної Ради

Лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО переконаний, що до кінця цього тижня не вдасться сформувати коаліцію.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КПУ.

“Ніякої коаліції, ні “помаранчевої”, ні “ширки” - ні завтра, ні післязавтра не буде”, - сказав П.СИМОНЕНКО.

За його словами, сьогодні, “коли активізувався процес парламентських бізнес-міграцій “бютівців” та “нунсівців” в пошуках найвигідніших умов повернення та примноження вкладених у вибори коштів очікувати створення парламентської коаліції не доводиться”.

“Тим більше цього очікувати марно, бо ситуація політичної нестабільності і хаосу особливо вигідна потужному капіталу: відомо, як говорить народна мудрість, у мутній воді легше рибку ловити”, - наголосив лідер КПУ.

П.СИМОНЕНКО підкреслив, що нічого нового та непередбачуваного не відбувається – відбувається звичайнісінький римейк 2006 року, коли “помаранчеві” три місяці водили по Верховній Раді “коаліційну козу”.

При цьому, за його словами, якщо тоді була можливість створити іншу коаліцію – антикризову, а потім національної єдності, що і було зроблено за нашою ініціативою, то сьогодні працездатна Верховна Рада олігархам і Президенту не потрібна. “Для “дерибану” залишків державного майна, для “дерибану” землі, мораторій на продаж якої закінчується у цьому році, їм значно вигідніше мати напівлегітимний уряд з приставкою в.о. та керований у ручному режимі парламент, який буде ситуативною більшістю приймати закони на користь потужного бізнесу, а не простих людей”, - наголосив П. СИМОНЕНКО.

Він переконаний, що така ситуація, коли відсутня дієздатна законодавча влада, коли виконавча влада “сидить на валізах”, коли судова система, силові структури і голови держадміністрацій підпорядковані виключно одній особі – Президенту В.ЮЩЕНКУ, така ситуація загрожує скасуванням політичної реформи та встановленням президентської диктатури, загрожує остаточною втратою будь-якого економічного і політичного суверенітету України.

“Ця ситуація загрожує простим людям: українцям всіх національностей, віросповідань і світоглядів, різким зростанням цін і тарифів, погіршенням умов життя до рівня країн не те що третього – а якогось четвертого світу”, - сказав лідер КПУ.