Зізнання від Єханурова: ми займаємося улюбленою справою - ділимо крісла

Екс-прем`єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ вважає плюсом нинішньої політичної ситуації те, що політики не заважають бізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час телефонної конференції з управляючими фондами інвестиційної компанії «Драгон Капітал».

Зараз політики зайняті створенням коаліції і «ми вдаємо, що йде дискусія», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

«Ми займаємося улюбленою українською справою - ділимо крісла», - зазначив Ю.ЄХАНУРОВ, підкресливши, що в ході цього процесу політики “не заважають робити бізнес у країні”, і це дає оптимізм українським бізнесменам. «Політики зайняті собою, а бізнес заробляє гроші», - додав він.