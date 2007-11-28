Зізнання від Єханурова: ми займаємося улюбленою справою - ділимо крісла
19:02, 28 листопада 2007Політика
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Добре хоч, що не встигають заважати бізнесу
Екс-прем`єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ вважає плюсом нинішньої політичної ситуації те, що політики не заважають бізнесу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час телефонної конференції з управляючими фондами інвестиційної компанії «Драгон Капітал».
Зараз політики зайняті створенням коаліції і «ми вдаємо, що йде дискусія», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.
«Ми займаємося улюбленою українською справою - ділимо крісла», - зазначив Ю.ЄХАНУРОВ, підкресливши, що в ході цього процесу політики “не заважають робити бізнес у країні”, і це дає оптимізм українським бізнесменам. «Політики зайняті собою, а бізнес заробляє гроші», - додав він.
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