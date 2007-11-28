Шендерович вийшов до будинку ГУВС Москви з плакатом ”Свободу Каспарову”

Міліція прийняла заходи адміністративного впливу щодо відомого журналіста і письменника-сатирика Віктора Шендеровича за несанкціонований пікет на підтримку Гаррі Каспарова біля будинку ГУВС Москви, повідомило РІА Новостиджерело в правоохоронних органах столиці.

"В середу за проведення несанкціонованого пікету біля будинку ГУВС по місту Москві на вулиці Петрівка 38, щодо гумориста Шендеровича міліція прийняла заходи адміністративного впливу", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, Шендерович вийшов до будинку ГУВС по Москві з плакатом в руках, на якому було написано "Свободу Каспарову". Міліціонери запропонували йому проїхати з ними до районного відділку "Тверський", де з ним провели роз`яснювальну бесіду і виписали повістку про прибуття у четвер до мирового судді, який ухвалить рішення про запобіжні дії за це порушення, уточнив співрозмовник агентства.