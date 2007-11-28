Зварич: щодо Кириленка ведуться консультації з Ющенком

Народний депутат України Роман ЗВАРИЧ наголошує, що в блоку “Наша Україна – Народна Самооборона» немає причин відходити від позиції щодо висунення кандидатури В’ячеслава КИРИЛЕНКА на посаду голови Верховної Ради України.

Як повідомляє прес-служба блоку НУ-НС, Р.ЗВАРИЧ повідомив, що сьогодні на засіданні партійної групи Народного Союзу “Наша Україна” у фракції “Наша Україна – Народна Самооборона” обговорювалося кілька питань. За його словами, обговорювалося положення про фракцію, що має бути прийняте на засіданні фракції. Крім того, мова йшла про «організаційні питання щодо завтрашнього пленарного засідання Верховної Ради”.

Р.ЗВАРИЧ, говорячи про кандидатуру на посаду голови ВР, наголосив, що “фракція з цього приводу має свою позицію, від якої немає причин відходити”. За його словами, «зараз ведуться консультації, в тому числі з главою держави, з Почесним головою нашої партії”. “Це питання постане відповідно до порядку денного, визначеного регламентом на розгляд парламенту”, - додав він. Р.ЗВАРИЧ зазначив, що кожен із народних депутатів має “особисті бажання та погляди щодо визначення кандидатури на посаду спікера, але все ж таки є чітко визначена позиція нашої фракції, яка є загальновідомою, тому немає жодних підстав змінювати цю позицію”.

Р.ЗВАРИЧ сказав, що “питанню коаліції демократичних сил ми не присвячували багато часу, оскільки однозначно усі присутні без винятку на цій нараді підтвердили свою відданість створенню Коаліції демократичних сил у Верховній Раді VI скликання – у складі фракції “Наша Україна – Народна Самооборона” та БЮТ”.