Завтра НУ-НС висуне на спікера Єханурова або Яценюка

Народний депутат України, член фракції “Наша Україна – Народна Самооборона” Микола ОНІЩУК, який сьогодні підписав угоду про створення демократичної коаліції з БЮТ, прогнозує, що завтра НУ-НС змінить кандидатуру, яку вона пропонуватиме на посаду голови Верховної Ради України.

Про це М.ОНІЩУК сказав в інтерв’ю УНІАН, розповідаючи про сьогоднішню зустріч з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, після якої угоду про створення демкоаліції підписали сім депутатів від НУ-НС, які раніше відмовлялися це робити.

На запитання, чи буде змінено кандидатуру на посаду спікера, М.ОНІЩУК відповів: “Швидше, так. Остаточне рішення буде ухвалено завтра на засіданні фракції о 9.00”. Він відмовився говорити про те, яка кандидатура на посаду спікера сьогодні обговорювалася на зустрічі з Президентом. Лише зауважив, що вона (кандидатура) вже обговорювалася на засіданні фракції за участю Президента, і висловив сумнів, що це буде Іван ПЛЮЩ. (На цій зустрічі, за інформацією членів фракції НУ-НС, глава держави серед кандидатур на посаду спікера, крім І.ПЛЮЩА, називав прізвища Юрія ЄХАНУРОВА та Арсенія ЯЦЕНЮКА – УНІАН).

Оцінюючи загалом зустріч з главою держави, М.ОНІЩУК підкреслив, що В.ЮЩЕНКО “зміг переконати і попросити”. “Незважаючи на те, що він - глава держави, він зміг провести людську розмову з народними депутатами, на відміну від дрібних партійних чиновників, які не вважали за можливе це обговорювати”, - підкреслив депутат.

М.ОНІЩУК вважає, що сам факт зустрічі з Президентом, культура розмови, сприяли позитивному результату. За його словами, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що визначальною причиною, чому необхідно підтримати демкоаліцію, є те, що за таку коаліцію проголосували виборці. “Позиція мільйонів виборців “Нашої України” має бути відтворена і у нашому рішенні”, - підкреслив М.ОНІЩУК.

Також, за словами М.ОНІЩУКА, на зустрічі сторони обговорили цілий спектр питань щодо тексту коаліційної угоди, а також питання щодо можливих кадрових рішень, зокрема, які стосуються керівництва парламенту. “І фіналом стало підписання угоди усіма народними депутатами, які поки що від цього утримувались”, - сказав М.ОНІЩУК.

Водночас, ще один депутат він НУ-НС Павло ЖЕБРІВСЬКИЙ сьогодні в ефірі “5-го каналу” сказав, що завтра з парламентської трибуни буде оголошено про створення демкоаліції, після цього буде обрано керівництво парламенту.

Він не виключив, що народний депутат В’ячеслав КИРИЛЕНКО, якого НУ-НС пропонує на посаду голови ВР, “візьме самовідвід”. “Я пам’ятаю, коли на зустрічі фракції НУ-НС (з Президентом - УНІАН) КИРИЛЕНКО брав самовідвід, і я сподіваюсь, що якщо насправді кінцевим каменем спотикання буде КИРИЛЕНКО, то людина, яка декларує, що вона не буде каменем спотикання для створення демократичної коаліції, я думаю, безумовно, він це зробить”, - сказав П.ЖЕБРІВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, завтра, 29 листопада, о 9.00 відбудеться засідання фракції “Наша Україна – Народна Самооборона”, а на 9.30 анонсована прес-конференція семи депутатів НУ-НС, які сьогодні останніми підписали угоду про демократичну коаліцію: Віктора ТОПОЛОВА, Ігоря КРІЛЯ, Миколи ОНІЩУКА, Юрія ЄХАНУРОВА, Василя ПЕТЬОВКИ, Станіслава ДОВГОГО та Івана ПЛЮЩА.