Єхануров: Януковича навряд чи кудись запросять, крім Росії

Після складання повноважень урядом дії прем`єр-міністра в міжнародних відносинах обмежені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив народний депутат, екс-прем`єр-міністр Юрій ЄХАНУРОВ журналістам після закінчення телефонної конференції з управляючими фондами інвесткомпанії «Драгон Капітал».

За його словами, офіційних візитів не буде, а будуть лише робочі. «І то навряд чи його запрошуватимуть, можливо лише до Росії», - підкреслив Ю.ЄХАНУРОВ, зазначивши, що свого часу сам був у подібній ситуації.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ оголосив перед Верховною Радою України VI скликання про складання повноважень діючим складом Кабінету міністрів.

Відповідно до статті 115 Конституції України, Кабінет Міністрів, який склав повноваження перед новообраним парламентом, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи сформованого нового уряду.