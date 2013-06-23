Янукович закликав українців до здорового способу життя

Прагнення провести зимові Олімпійські ігри 2022 року свідчить про готовність України приймати міжнародні змагання найвищого рівня.

Про це йдеться у вітанні Президента України з нагоди Міжнародного олімпійського дня, текст якого розміщено на сайті глави держави.

Як зазначається у вітанні, «Олімпійський рух протягом багатьох років об'єднує людей з різних куточків планети незалежно від віку, статі, раси, релігійних або політичних уподобань. Україна має славну спортивну історію, щороку вписуючи в її літопис визначні здобутки, на прикладах якої виховується сучасна молодь - покоління майбутніх переможців. Наше прагнення провести зимові Олімпійські ігри 2022 року свідчить про планомірну і стратегічну роботу щодо розвитку спорту в Україні, готовність держави приймати міжнародні змагання найвищого рівня».

Янукович також закликав усіх громадян до активного та здорового способу життя і побажав міцного здоров'я, натхнення та нових звершень.