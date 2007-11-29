Мельниченко не віддасть плівки Медведьку

Екс-майор держохорони Микола Мельниченко не віддасть свої записи в Генпроратуру України, тому що не довіряє об`єктивності цього відомства і вважає, що воно піддається політичному впливу.

Про це він заявив у середу ввечері в ефірі "5 каналу".

Відповідаючи на питання про просування справи про автентичність плівок, які надав Мельниченко, він відповів, що в нього "є питання до нинішньої влади, тому що вже при новій, "помаранчевій", владі 3 роки не проводять ті слідчі дії, які можна було б зробити за один тиждень – це питання вже до нової, нинішньої, влади".

"Також незрозуміло в цьому аспекті, чому Україна не виконує рекомендацій Ради Європи і постанов Верховної Ради України. Це питання до керівництва України", - сказав він.

Також Мельниченко заявив, що він не віддасть диктофон із записами генеральному прокурору України, тому що вважає, що цей те ж саме, що віддати диктофон прямо в руки екс-президенту Леоніду Кучмі.

"Я вважаю, що записи не можуть бути надані в Генпрокуратуру України, тому що, на жаль, політичне керівництво Генпрокуратури України піддається впливу. Довіри в мене до цієї влади немає, мені були різні пропозиції від її представників, на які я не погодився", - повідомив екс-майор.

Також він підкреслив, що "була визначена процедура передачі плівок експертам, визначеним Радою Європи, на які погодяться потерпілі - мати журналіста Георгія Гонгадзе - Леся Гонгадзе, його вдова - Мирослава Гонгадзе, Олександр Єльяшкевич, а також Олексій Подольський".

"Але ці питання не були погоджені, чому - це питання до Генеральної прокуратури України. Хоча 14 травня 2007 року Генпрокуратура України в особі генпрокурора (Святослава) Пискуна надіслала відповідний запит у Раду Європи на проведення таких слідчих дій", - підкреслив він.

Мельниченко також сказав, що має бути проведена цілковита реконструкція тієї обстановки і для експерименту задіяні усі фігуранти плівок з числа колишніх і нинішніх українських політиків, мають бути узяті їхні зразки голосу.

"Улітку 2007 року вже були проведені перші слідчі дії по реконструкції тих умов. Наступним кроком повинна стати фоноскопічна експертиза з використанням аналогічного диктофона", - наполягає екс-майор. "Але поки не призначений час наступних слідчих дій", - сказав Мельниченко.

Представник у суді вдови Гонгадзе - Мирослави - Валентина Теличенко також в ефірі 5 каналу заявила, що потрібні адекватні дії по цій справі з боку ГПУ.

У той же час вона підкреслила, що "сьогодні зійшлися інтереси Мельниченка і нинішньої Генпрокуратури України, тому що одному вигідно бути в центрі подій, а інші створюють у такий спосіб видимість проведення слідства".

"Диктофон міг бути переданий Мельниченком у Раду Європи, щоб з ним попрацювали експерти. Микола просто маніпулює громадською думкою", - сказала вона.

"Ефективність дій генпрокуратури України вимірюється кількістю переданих у суд справ, а сьогодні Гепрокуратура України дає використовувати себе і сама використовує ситуацію для політичних цілей - шантажу, збору компромату і збереження в кріслі деяких своїх співробітників, можливо генпрокурора й інших співробітників", - вважає представник Гонгадзе.

Українська правда