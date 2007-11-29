Богатирьова виключає можливість створення коаліції сьогодні

Народний депутат України Раїса БОГАТИРЬОВА (фракція Партії регіонів) виключає можливість створення коаліції сьогодні у парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.БОГАТИРЬОВА сказала в інтерв’ю журналістам.

Вона зазначила: «Я не допускаю такого варіанта з огляду на те, що мова йде не тільки про деякі розбіжності між лідерами, і не тільки мова йде про організаційно-технічні питання, а мова йде про серйозні ідеологічні розбіжності».

Р.БОГАТИРЬОВА зазначила, що заяви «впливових політиків» із НУ-НС свідчать про те, що не сприймаються «безшабашні заяви і популістські заяви у передвиборчий період, зроблені БЮТ».

За її словами, все це свідчить про те, «що ці протиріччя глибокі, вони не на поверхні лежать». Р.БОГАТИРЬОВА підкреслила, що «при нашій політичній культурі» коаліція у 228 голосів не зможе приймати рішення.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи підтримає фракція Партії регіонів кандидатуру Арсенія ЯЦЕНЮКА на посаду голови ВР, в разі її внесення на розгляд парламенту, Р.БОГАТИРЬОВА зазначила, що «у нього (А.ЯЦЕНЮКА - УНІАН) багато позитивних рис, але у вузькому колі, можливо, будуть у нас якісь питання і претензії».

За її словами, після внесення такої кандидатури Партія регіонів визначатиметься. За її словами, принцип, який сповідує фракція, полягає у тому, що Голова Верховної Ради – «це професійно підготовлена людина, яка готова об’єднати зал». Р.БОГАТИРЬОВА додала, що голова ВР – це все-таки «не квота будь-якої коаліції».