Поживанов заявляє, що жоден депутат від БЮТ не відкликав свій підпис

Депутат Поживанов наголошує, що жоден депутат від БЮТ не відкликав свій підпис під коаліційною угодою

Жоден представник фракції Блоку Юлії Тимошенко не відкликав свогоєї підпису, поставленого під коаліційною угодою.

Про це сьогодні в інтерв’ю кореспонденту УНІАН заявив народний депутат, член фракції БЮТ Михайло ПОЖИВАНОВ, коментуючи інформацію про те, що депутат Юрій КРУК нібито відкликав свій підпис.

«Така інформація не є достовірною», - сказав він.

М.ПОЖИВАНОВ наголосив, що Ю.КРУК сьогодні брав участь у засіданні фракції БЮТ і наголосив на тому, що вже другий день поспіль змушений спростовувати цю інформацію