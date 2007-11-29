НУ-НС для початку хоче поспілкуватися з Яценюком

Фракція "Наша Україна – Народна самооборона" на своєму засіданні поки не голосувала щодо кандидатури Арсенія ЯЦЕНЮКА на посаду голови Верховної Ради, оскільки спочатку хоче з ним поспілкуватись.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомила народний депутат від НУ-НС Ірина ГЕРАЩЕНКО.

За її словами, сьогодні на засіданні фракції було остаточно схвалено питання підписання угоди про демократичну коаліцію, а також розглянуто питання про положення фракції.

Вона підтвердила, що під час засідання фракції її лідер В’ячеслав КИРИЛЕНКО взяв самовідвід і запропонував кандидатуру А.ЯЦЕНЮКА.

Як відомо, міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК учора відбув до Мадрида для участі у 15-му засіданні Ради міністрів ОБСЄ.