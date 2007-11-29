У НУ-НС думають, що коаліція буде за півгодини

Зараз відбудеться спільне засідання фракцій БЮТ і НУ-НС для остаточного оформлення демократичної коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив народний депутат, член фракції НУ-НС Юрій ЛУЦЕНКО.

При цьому інший депутат від НУ-НС Роман ЗВАРИЧ висловив сподівання, що півгодинної перерви у засіданні Верховної Ради буде достатньо для того, щоб провести усі формальні процедури, необхідні для створення демократичної коаліції.