У НУ-НС думають, що коаліція буде за півгодини
10:13, 29 листопада 2007Політика
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Зараз відбудеться спільне засідання фракцій
Зараз відбудеться спільне засідання фракцій БЮТ і НУ-НС для остаточного оформлення демократичної коаліції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив народний депутат, член фракції НУ-НС Юрій ЛУЦЕНКО.
При цьому інший депутат від НУ-НС Роман ЗВАРИЧ висловив сподівання, що півгодинної перерви у засіданні Верховної Ради буде достатньо для того, щоб провести усі формальні процедури, необхідні для створення демократичної коаліції.
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