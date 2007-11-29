Симоненко вважає, що Яценюк ще не оперився для спікерства

Лідер фракції Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО вважає Арсенія ЯЦЕНЮКА не достатньо підготовленою кандидатурою для посади голови Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.СИМОНЕНКО сказав в інтерв’ю журналістам.

Він підкреслив, що Верховна Рада – “це не місце для експериментів“. П.СИМОНЕНКО зазначив, що на посаді голови парламенту “має бути людина, яка добре знає Україну, економіку, знає проблеми, а не людина, яку штовхають, пересаджують з одного крісла в інше”. За словами П.СИМОНЕНКА, “практично він – (йдеться про А.ЯЦЕНЮКА – УНІАН) ще з гнізда не вилетів”, щоб керувати державою. Лідер комуністів вважає, що зміни кандидатур на посаду голови ВР з боку “Нашої України – Народної Самооборони” свідчить про те, що там “є серйозні внутрішні суперечки, які несуть загрозу для організації роботи ВР”.

Він підкреслив, що сьогодні “починається те саме коло, і ми наступає на ті самі граблі, які були у 2006 році”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні лідер фракції “Наша Україна – Народна Самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО повідомив, що пропонуватиме на посаду Голови ВР від фракції кандидатуру А.ЯЦЕНЮКА.