Парламент взяв перерву до 12.00

У засіданні Верховної Ради України оголошено перерву до 12.00.

Як передає кореспондент УНІАН, головуючий на засіданні ВР представник НУ-НС Роман ЗВАРИЧ зауважив, що ця перерва необхідна для того, щоб зареєструвати в апараті Верховної Ради України заяву про створення коаліції між БЮТ та НУ-НС.

За його словами, це необхідно для офіційного оголошення про створення такої коаліції.

Як сказав Р.ЗВАРИЧ, на даний час угода підписана керівниками фракцій БЮТ та НУ-НС В`ячеславом КИРИЛЕНКОМ та Юлією ТИМОШЕНКО, а також є додаток до угоди з підписами 228 народних депутатів, які увійдуть до цієї коаліції.