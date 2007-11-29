Парламент взяв перерву до 12.00
10:45, 29 листопада 2007Політика
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Документ треба зареєструвати
У засіданні Верховної Ради України оголошено перерву до 12.00.
Як передає кореспондент УНІАН, головуючий на засіданні ВР представник НУ-НС Роман ЗВАРИЧ зауважив, що ця перерва необхідна для того, щоб зареєструвати в апараті Верховної Ради України заяву про створення коаліції між БЮТ та НУ-НС.
За його словами, це необхідно для офіційного оголошення про створення такої коаліції.
Як сказав Р.ЗВАРИЧ, на даний час угода підписана керівниками фракцій БЮТ та НУ-НС В`ячеславом КИРИЛЕНКОМ та Юлією ТИМОШЕНКО, а також є додаток до угоди з підписами 228 народних депутатів, які увійдуть до цієї коаліції.
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