Микола Вересень запросить у студію Олександра Пабата

Сьогодні, 29 листопада, о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" братиме участь лідер депутатської фракції "Громадський актив Києва" у Київраді, заступник голови комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціального захисту Олександр Пабат. Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 30 листопада о 18.40.