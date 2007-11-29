Прем`єра і спікера вибиратимуть завтра (доповнена)

Демократична коаліція перенесла на завтра вирішення питання щодо кандидатур прем’єр-міністра України і голови Верховної Ради через відсутність кандидата на посаду спікера міністра закордонних справ Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Як передає кореспондент УНІАН, головуючий на зборах демократичної коаліції В’ячеслав КИРИЛЕНКО оголосив кандидатуру на посаду прем’єр-міністра від БЮТ – Юлію ТИМОШЕНКО та кандидатуру на посаду голови ВР від “Нашої України – Народної самооборони” – Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Водночас представники “Нашої України” зауважили, що офіційного рішення фракції про висунення на посаду спікера ВР кандидатури А.ЯЦЕНЮКА немає через відсутність кандидата.

Після цього Ю.ТИМОШЕНКО запропонувала відкласти на завтра також розгляд питання щодо кандидатури прем’єр-міністра. Вона підкреслила, що це необхідно для того, щоб всі рішення в коаліції були збалансованими. За її словами, час показав, що між демократичними силами було багато непорозумінь, і тому потрібно крок за кроком відновлювати довіру один до одного через делікатні збалансовані рішення.

Ю.ТИМОШЕНКО пообіцяла, що БЮТ одноголосно підтримає будь-яку кандидатуру на посаду голови ВР, запропоновану НУ-НС та підтриману Президентом, і висловила сподівання, що НУ-НС підтримає кандидатуру БЮТ на посаду прем’єра.

В.КИРИЛЕНКО запропонував перенести на завтра розгляд цих питань на загальних зборах депутатів фракцій НУ-НС і БЮТ, оскільки до цього часу очікується повернення А.ЯЦЕНЮКА із закордонного відрядження.

Як повідомляв УНІАН, учора, 28 листопада, міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК відбув до Мадрида для участі у 15-му засіданні Ради міністрів ОБСЄ.